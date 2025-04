Italien: Stammkraft Gosens steht Florenz wieder zur Verfügung

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat seine Knieprobleme auskuriert und ist wieder ins Mannschaftstraining beim italienischen Erstligisten AC Florenz eingestiegen. Wie der Corriere dello Sport berichtet, steht der 30 Jahre alte Linksverteidiger dem Tabellenachten der Serie A im Verfolgerduell um die internationalen Plätze bei der AC Mailand am Samstagabend (20.45 Uhr/DAZN) für einen Startelfeinsatz zur Verfügung.

Gosens hatte vergangene Woche im Training einen Schlag aufs Knie bekommen und fehlte beim Heimerfolg gegen das Spitzenteam Atalanta Bergamo (1:0) am vergangenen Wochenende. Es war erst das zweite Ligaspiel, das er seit seinem Wechsel von Union Berlin in die Toskana verpasste. In 23 der übrigen 26 Partien stand er dagegen in der Startelf von Trainer Raffaele Palladino und steuerte dabei vier Tore und vier Vorlagen bei.

Die Fiorentina hat einen Punkt Rückstand auf Platz sechs, der zur erneuten Teilnahme an der Conference League berechtigt. Dort steht derzeit die AS Rom.