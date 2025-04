Jonkers Nachfolger nach der EM: Veurink wird Frauen-Bondscoach

Die niederländischen Fußballerinnen haben einen Ersatz für den früheren Bundesliga-Trainer Andries Jonker gefunden. Wie der Verband KNVB am Dienstag mitteilte, tritt Arjan Veurink die Nachfolge als Bondscoach nach der anstehenden EM in der Schweiz an. Jonker hatte seinen Rückzug für nach dem Turnier (2. bis 27. Juli) bereits im Januar angekündigt.