Juve entlässt Trainer Tudor nach sieben Monaten

Igor Tudor ist nach nur sieben Monaten als Trainer von Juventus Turin entlassen worden. Der italienische Fußball-Rekordmeister reagierte damit auf die Talfahrt von zuletzt acht Pflichtspielen ohne Sieg, darunter das 4:4 gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Am Sonntag war Juve durch ein 0:1 bei Lazio Rom auf Rang acht der Serie A abgerutscht, es war das vierte Spiel in Folge ohne eigenes Tor.

"Der Verein dankt Igor Tudor und allen seinen Mitarbeitern für die Professionalität und das Engagement, die sie in den letzten Monaten gezeigt haben", teilte Juventus am Montag mit. Im Heimspiel gegen Udine am Mittwoch wird Massimo Brambilla, Trainer von Juves Drittliga-Mannschaft, das Team betreuen. Als Kandidaten für den Posten des Cheftrainers gelten Luciano Spalletti, Roberto Mancini oder Raffaele Palladino.

Der frühere kroatische Nationalspieler Tudor hatte sein Amt Ende März als Nachfolger von Thiago Motta angetreten. Als Tabellenvierter sicherte er in einer Saison ohne Titel immerhin noch die Teilnahme an der Champions League, schon in der Sommerpause hatte es aber Spekulationen um seine Ablösung gegeben.