Kaufpflicht greift: Florenz verpflichtet Gosens von Union

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens wird im Sommer fest von Bundesligist Union Berlin zur AC Florenz wechseln. Wie der kicker berichtet, greift eine Kaufpflicht, nachdem der ausgeliehene Gosens in dieser Saison 60 Prozent der möglichen Pflichtspiele für die Fiorentina absolviert hat. Demnach erhält Union eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro, nach kicker-Informationen ist für die feste Verpflichtung unerheblich, ob Florenz das internationale Geschäft erreicht. Eine Bestätigung der Köpenicker stand zunächst aus.

Gosens blüht nach einer durchwachsenen Saison in Berlin beim Serie-A-Klub auf, der linke Schienenspieler bringt es in der laufenden Spielzeit auf sechs Tore und neun Assists in 39 Pflichtspielen. Florenz liegt drei Spiele vor Saisonende auf Tabellenrang acht. Am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+) kämpft die Fiorentina dazu nach einer 1:2-Hinspielniederlage bei Betis Sevilla vor heimischem Publikum um den Einzug ins Endspiel der Conference League.

Der 30-Jährige war im Sommer 2023 für 13 Millionen Euro von Inter Mailand zum damaligen Champions-League-Teilnehmer Union gewechselt, um seine EM-Chancen zu erhöhen - nach einer enttäuschenden Spielzeit, in der die Köpenicker den Abstieg nur knapp verhinderten, wurde Gosens von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Heim-EM nominiert. Auch beim Nations-League-Viertelfinale gegen Italien im März fehlte Gosens im DFB-Aufgebot.