Kimmich wird vom DFB geehrt - Lob von Nagelsmann

Joshua Kimmich tritt in den elitären Klub der Hunderter ein - und der Deutsche Fußball-Bund erweist dem Kapitän der Nationalmannschaft die Ehre. Kimmich erhält vor dem Nations-League-Halbfinale am Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München gegen Portugal von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler eine Medaille und eine 100er-Cap. Das teilte der DFB auf SID-Anfrage mit.