Kinderpornografie: Urteil gegen Japan-Funktionär in Frankreich

Der Technische Direktor des japanischen Fußball-Verbandes (JFA) ist am Pariser Flughafen Charles de Gaulle festgenommen und am Montag zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Masanaga Kageyama hatte am 2. Oktober während eines Fluges von Japan nach Frankreich kinderpornographische Bilder auf seinem Laptop angeschaut. Das Flugpersonal alarmierte die Polizei, wie die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Der Funktionär wollte laut der Zeitung Le Parisien nach Chile weiterreisen, er wurde aber am Zwischenstopp Paris abgefangen. Während des Fluges habe er angegeben, die Bilder seien "Kunst". Die JFA teilte mit, Kageyama werde umgehend entlassen.

Nach seiner Verurteilung wurde der 58-Jährige in Paris freigelassen. Er muss 5000 Euro Strafe zahlen und darf zehn Jahre lang weder einen Job in der Betreuung Minderjähriger ausüben noch nach Frankreich einreisen. Er wurde zudem in die Datei der Sexualstraftäter eingetragen. Der frühere Profi war zuvor Trainer in Japan und Betreuer mehrerer nationaler Juniorenauswahlen.