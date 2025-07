Kleinwüchsige auf Geburtstagsparty: Yamal droht Untersuchung

Youngster Lamine Yamal droht nach der Feier seines 18. Geburtstags Ärger mit der spanischen Justiz. Spaniens Ministerium für soziale Rechte bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, eine Untersuchung gegen den Europameister bei der Staatsanwaltschaft angestoßen zu haben. Grund ist die mutmaßliche Beschäftigung mehrerer kleinwüchsiger Menschen als Unterhaltungseinlage.

Die Party fand am Samstagabend in Olivella, rund 50 Kilometer westlich von der katalanischen Hauptstadt Barcelona, statt. Yamal feierte dabei mit zahlreichen Stars in seinen Geburtstag am Sonntag hinein. Unter den Gästen waren Teamkollegen des FC Barcelona sowie Musiker wie Bizarrap und Bad Gyal. Ein Video, das offenbar Gäste mit Kleinwuchs beim Betreten des Veranstaltungsorts zeigt, war im Nachgang öffentlich geworden.

Die Interessenvertretung ADEE, die Menschen mit Achondroplasie und ähnlichen Erkrankungen vertritt, hatte in der Folge eine Beschwerde eingereicht. Daher habe das "Ministerium die Staatsanwaltschaft gebeten, zu untersuchen, ob das Gesetz verletzt wurde und somit die Rechte von Menschen mit Behinderung (beeinträchtigt wurden)", erklärte Spaniens Ministerium für soziale Rechte gegenüber AFP.

Die ADEE "prangert öffentlich die Anmietung von Menschen mit Zwergwuchs als Teil der Unterhaltung an" und erklärte, sie würden rechtliche Schritte einleiten, da dies "Stereotypen perpetuiert, Diskriminierung fördert und das Image und die Rechte" von Menschen mit Behinderungen untergräbt.

Ein Darsteller verteidigte das Engagement allerdings anonym im katalanischen Radiosender RAC1. Es habe sich um reguläre Arbeit gehandelt. "Niemand hat uns respektlos behandelt, wir durften in Ruhe arbeiten." Die ADEE wolle ihnen ihre Berufsausübung verbieten, biete aber selbst keine Alternativen an, sagte der Künstler. "Wir sind ganz normale Menschen, die sich auf absolut legale Weise dem widmen, was wir gerne tun..."

Yamal hat in der vergangenen Saison sportlich geglänzt und gilt als Kandidat für den Ballon d'Or. Mit Barcelona gewann er das Triple aus spanischer Meisterschaft, der Copa del Rey und dem spanischen Superpokal. Insgesamt hat der Nationalspieler in 106 Spielen 25 Tore für Barca erzielt.

Yamals Vertreter reagierten bislang nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.