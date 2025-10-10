Klinsmann wirbt für Neuer und Woltemade

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für denkbar und schwärmt von Nick Woltemade. Neuer sei "nach wie vor der beste deutsche Torwart", sagte Klinsmann bei Transfermarkt.de, "und wer weiß, vielleicht setzen sie sich vor der WM zusammen und holen ihn zurück?"

Für die WM-Qualifikation mit den Gegnern Slowakei, Nordirland und Luxemburg seien "die jetzigen Torleute auf jeden Fall stark genug", ergänzte der 61-Jährige, aber: "Wer dann bei der WM im Tor spielt, ist eine andere Frage."

Im Sturm führe dagegen kein Weg an Woltemade vorbei. "Nicks Entwicklungskurve geht rasend schnell nach oben und er wird uns in der Zukunft viel Freude machen", sagte der frühere Weltklasse-Angreifer Klinsmann.

"Er hat eine Spielanlage, die sehr schwer zu verteidigen ist, und wie er sich durchboxt und sich auf dem Platz Respekt verschafft, ist beeindruckend", ergänzte er it Blick auf Woltemade: "Trotz seiner Größe ist er unglaublich agil und auch beidfüßig im Abschluss."

Woltemade wartet nach bislang erst vier Länderspielen aber noch auf seinen ersten Treffer. Klinsmann ist sich allerdings "sicher, dass das erste Tor für Deutschland bald kommen wird".