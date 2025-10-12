Klopp: Keine Sorgen um "Jahrhunderttalent" Wirtz

Jürgen Klopp hat als Liverpool-Experte einen besonderen Blick auf die mühsamen ersten Schritte von Florian Wirtz in der Premier League - und hält jegliche Sorgen für unbegründet. "Bei Florian Wirtz muss ich mir einfach keine Gedanken machen, weil die Qualität so herausragend ist", sagte Klopp im Gespräch mit RTL/ntv/sport.de. Der 22-Jährige sei "ein Jahrhunderttalent und irgendwann wird er das in jedem Spiel wieder zeigen, wie er es auch bei Leverkusen getan hat."

Nationalspieler Wirtz steht nach bislang sieben Ligaspielen für die Reds noch bei null Toren und null Vorlagen, eine Statistik, die öffentlich durchaus diskutiert wird. Klopp, als Teammanager Champions-League-Sieger und englischer Meister mit dem FC Liverpool, hält dies aber für "aufgebauscht". Klubintern sei so etwas in Liverpool kein Thema: "Nichts könnte die Leute dort weniger interessieren als die öffentlichen Diskussionen."

Auch Wirtz werde lernen, mit der Presselandschaft in England umzugehen. "Grundsätzlich kann es nicht schaden, wenn man sich eine etwas dickere Haut anlegt", sagte Klopp, "das ist bei Florian nicht anders. Aber er hat ein stabiles Umfeld und der Verein ist toll in solchen Momenten. Also, falls sich irgendjemand Sorgen macht: Müsst ihr nicht, könnt ihr mit aufhören. Alles wird gut!"