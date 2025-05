Klub-WM: FIFA spendet einen US-Dollar pro Ticket

Der Fußball-Weltverband FIFA will mithilfe der Klub-WM im Sommer benachteiligte Kinder weltweit unterstützen. Wie Präsident Gianni Infantino auf dem Global-Citizen-Gipfel in New York bekanntgab, wird während des Turniers in den USA (14. Juni bis 13. Juli) für jedes verkaufte Ticket der insgesamt 63 Spiele ein US-Dollar an einen neu eingerichteten Fonds gespendet.

Der "FIFA Global Citizen Education Fund" hat sich zum Ziel gesetzt, 100 Millionen US-Dollar zu sammeln. Gemeinsam mit der weltweit führenden Organisation zur Bekämpfung extremer Armut will die FIFA dadurch Kindern in über 200 Ländern "Zugang zu hochwertiger Bildung und Fußball ermöglichen", hieß es in der Mitteilung. "Fußball verbindet die Welt, und in den kommenden Jahren werden wir diese Einheit nutzen, um die Bildung für Millionen von Kindern weltweit zu verbessern", sagte Infantino.

Zusätzlich zu den Spenden der FIFA, die seit September 2024 eine vierjährige Partnerschaft mit Global Citizen verbindet, soll die Initiative laut der amerikanischen NGO "neue Engagements von Unternehmen und Einzelpersonen anregen", hinzu kommen Spenden von Tickets für Musik- und Entertainment-Events weltweit. Erste Stars wie der kanadische Sänger "The Weeknd" haben ihre Unterstützung bereits zugesagt.