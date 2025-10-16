Kluivert nicht mehr Nationaltrainer Indonesiens

Patrick Kluivert (49) ist nach der verpassten Qualifikation für die WM 2026 nicht mehr Nationaltrainer von Indonesien. Der ehemalige Starstürmer aus den Niederlanden und der indonesische Verband haben "sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung ihrer Zusammenarbeit geeinigt", wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß. Kluivert, der unter anderem 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewann, hatte das Amt erst im Januar übernommen und damals einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Indonesien war auf dem Weg zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in der vierten Asien-Qualifikationsrunde in einer Dreiergruppe nach Niederlagen gegen Saudi-Arabien (1:3) und den Irak (0:1) gescheitert. Ein Nachfolger von Kluivert steht noch nicht fest.

"Auch wenn ich zutiefst enttäuscht bin und es mir leid tut, dass wir es nicht zur Weltmeisterschaft geschafft haben, werde ich immer stolz auf das sein, was wir gemeinsam aufgebaut haben", schrieb Kluivert bei Instagram über seine "unvergessliche Reise" als Nationaltrainer Indonesiens.