Rund um das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei am Samstagabend in Berlin (2:3) ist es zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden 92 Personen festgenommen und 71 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurden mehrere Personen verletzt, darunter zwei Einsatzkräfte der Polizei.