Kriterien nicht erfüllt: Club León von Klub-WM ausgeschlossen

Der achtmalige mexikanische Fußballmeister Club León ist von der Klub-WM im Sommer in den USA ausgeschlossen worden. Das entschied die Berufungskommission des Weltverbandes FIFA am Freitag. Demnach habe der Klub um den früheren Münchner James Rodríguez "die Kriterien zum Besitz mehrerer Fußballklubs" nicht erfüllt - der Verein hat in José de Jesús Martínez Patiño den gleichen Eigentümer wie CF Pachuca, der ebenfalls für das Turnier vom 14. Juni bis 13. Juli qualifiziert ist.