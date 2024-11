Leno plant Karriereende in England

Torhüter Bernd Leno kann sich ein Karriereende in England vorstellen. "Ich kann den Fulham-Fans beruhigt sagen, dass ich nicht den Plan habe, noch mal nach Deutschland zu gehen. Ich liebe London und sage immer, wie geil die Premier League ist", sagte der Stammkeeper des FC Fulham im Sky-Podcast "Klick & Rush".

Der 32 Jahre alte Leno spielt seit 2018 auf der Insel, zunächst vier Jahre im Trikot des FC Arsenal. "Ich schaue auch fast nur noch Premier League, ab und zu noch die Bundesliga-Highlights. Ich spiele in der besten Liga. Gegen die Mannschaften, gegen die ich in der Premier League spiele, gegen die würde ich vorne und hinten nicht in der Bundesliga spielen", sagte der neunmalige Nationalspieler.

Vor seinem Wechsel zu Arsenal hatte Leno sieben Jahre lang in der Bundesliga für Bayer Leverkusen gespielt. "Deutschland ist meine Heimat und ich werde auch nach der Karriere nach Deutschland zurückkehren - aber ich habe noch ein paar Jahre Vertrag und fühle mich wie 22", sagte Leno, der noch bis 2027 an Fulham gebunden ist.