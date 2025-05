Leverkusenerin Hansen wechselt nach Norwegen

Bayer Leverkusen geht die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga der Frauen ohne Außenbahnspielerin Synne Skinnes Hansen an. Wie der Verein mitteilte, wechselt die 29-Jährige mit Ablauf ihres Vertrages im Sommer zu Valerenga IF in ihre norwegische Heimat. Hansen war im Jahr 2023 ins Rheinland gewechselt und absolvierte seitdem für Bayer 31 Pflichtspiele auf der defensiven oder offensiven Außenbahn. Dabei gelangen ihr zwei Treffer.