Lewandowski trifft: Polen siegt gegen Lettland

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft um Ex-Bayern-Stürmer und Barca-Star Robert Lewandowski hat ihr Freundschaftsspiel gegen Lettland gewonnen. In Warschau feierte das Team von Trainer Michal Probierz ein 2:0 (1:0).

Przemyslaw Frankowski (RC Lens) eröffnete für die Polen (8.). In der zweiten Halbzeit traf Lewandowski und erhöhte auf 2:0 (48.). Polen verabschiedet sich so mit einer ordentlichen Form aus dem Länderspiel-Jahr.

Im März 2024 sind die Rot-Weißen dann in den Play-offs für die Europameisterschaft in Deutschland gefordert. Nach einem 1:1 am Freitag gegen Tschechien hatten Lewandowski und Co. die direkte Qualifikation verpasst. Es wäre die fünfte EM-Teilnahme.