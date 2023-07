Details zum Vertrag von Lionel Messi wohl enthüllt

Es ist offiziell! Lionel Messi wechselt in die Major League Soccer (MLS) zu Inter Miami und wird in Zukunft in den USA auf Torejagd gehen. "Wenn es um Geld gegangen wäre, wäre ich nach Saudi-Arabien oder woanders hingegangen", wird der Weltmeister von der "Mundo Deportivo" zitiert. Seine finale Entscheidung habe nichts mit Geld zu tun gehabt. In den Staaten wird er vermutlich dennoch nicht so schlecht verdienen. Womit konnte der Klub von David Beckham aber noch überzeugen? © Imago