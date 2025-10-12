Löw "sicher": Nagelsmann denkt über Neuer nach

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hält ein Comeback des Weltmeister-Torwarts Manuel Neuer für die WM 2026 unter gewissen Umständen für denkbar und richtig. "Wenn Manuel Neuer weiterhin auf diesem allerhöchsten Niveau spielt, wie wir es zuletzt gesehen haben und seit vielen Jahren kennen, bin ich mir sicher, dass Julian Nagelsmann das im Blick hat", sagte Löw (65) der Bild am Sonntag und ergänzte: "Es darf keine Entscheidung aus Nostalgie sein, sondern rein sportlich entschieden werden. Da bin ich mir sicher, dass Julian darüber nachdenkt, Manuel zurückzuholen."

Vor allem dann, wenn der als Nummer eins eingeplante Marc-André ter Stegen keine Spielpraxis haben sollte. Ter Stegen erholt sich gerade von einer weiteren OP und steht beim FC Barcelona auf dem Abstellgleis. Im DFB-Tor wird er von Oliver Baumann vertreten, auch im WM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast gegen Nordirland.

Sollte sich Nagelsmann für Neuer entscheiden, müsse er "den Schritt auf Manuel zu gehen", sagte Löw. So habe er selbst es vor der EM 2021 gemacht, als er die von ihm einst ausgebooteten Mats Hummels und Thomas Müller zurückholte. "Es ging darum, wer in diesem Moment für das Turnier helfen kann."

Falls das auch bei Neuer 2026 der Fall wäre, müsse Nagelsmann über seinen Schatten springen. "Wenn es die Situation erfordert, ist man als Nationaltrainer manchmal gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die man eineinhalb Jahre zuvor so nicht geplant hat." Dann sei es "sinnvoll", sagte Löw, Neuer "schon in den letzten Spielen vor der WM" einzusetzen. "Julian wird sicher über diese Option nachdenken."