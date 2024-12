Mäuseplage im Old Trafford: Neues Problemfeld für ManUnited

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United kämpft nicht nur mit sportlichen Problemen, sondern auch mit einer Mäuseplage im altehrwürdigen Old Trafford. Laut eines Berichts der Daily Mail hat das Problem die Lebensmittelhygiene-Bewertung des Stadions auf zwei von fünf möglichen Sternen sinken lassen.

"Manchester United wendet im gesamten Old Trafford ein robustes System zur Schädlingsbekämpfung an", erklärte ein Vereinssprecher gegenüber der britischen Zeitung und versicherte: "Wenn es im Stadion zu derartigen Vorfällen kommt, werden sofortige und angemessene Maßnahmen ergriffen."

Der Traditionsklub wägt derzeit ab, das 1910 eröffnete Stadion, das Theatre of Dreams (Theater der Träume), sanieren zu lassen oder ein neues Stadion zu bauen. Nach der jüngsten Heimniederlage hatte der Zustand des Old Trafford für Hohn und Spott gesorgt: Nach dem 0:3 gegen den AFC Bournemouth, durch das ManU vor dem Boxing Day auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht war, tropfte aufgrund eines Schadens an der Decke Wasser auf die erste Reihe der Journalisten.