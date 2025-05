Mammitzsch und Wück übergeben Meisterschale an Bayern-Frauen

DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und Bundestrainer Christian Wück übergeben am Sonntag die Meisterschale an die Fußballerinnen von Bayern München. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt, die Ehrung erfolgt nach dem letzten Saisonspiel der Double-Gewinnerinnen gegen die SGS Essen (14.00 Uhr).

Bereits am 20. Bundesliga-Spieltag hatte der FC Bayern die dritte Meisterschaft in Serie perfekt gemacht, kurz danach folgte der Triumph im DFB-Pokal. Die Begegnungen des 22. und letzten Spieltags (alle 14.00 Uhr) werden wie gewohnt bei MagentaSport (auch in der Konferenz) und DAZN übertragen. Das Bayern-Heimspiel läuft zudem im Livestream auf sportschau.de, Sport1 zeigt die Partie des VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen.