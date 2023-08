Mancini will mit Saudi-Arabien Fußball-Geschichte schreiben

Anzeige

Roberto Mancini hat sich als neuer Fußball-Nationaltrainer Saudi-Arabiens hohe Ziele gesetzt. Er sei fest davon überzeugt, dass "die leidenschaftliche Fußballkultur" in Saudi-Arabien und die "Qualität der saudischen Spieler" entscheidende Erfolgsfaktoren seien, sagte der 58 Jahre alte Italiener in einem vom Verband SAFF veröffentlichen Video auf X. Die Anwesenheit von Spitzenspielern in der Saudi Pro League bezeuge das Wachstumspotenzial der dortigen Fußballszene.

Es sei für ihn eine "große Ehre", Saudi-Arabiens Nationalteam als Trainer zu übernehmen, meinte der einstige Weltklassestürmer: "Ich glaube, das ist eine großartige Gelegenheit für mich ist, Fußball in einem neuen Land zu erleben, insbesondere angesichts der wachsenden Popularität des Fußballs in Asien. Ich habe Geschichte in Europa geschrieben. Jetzt ist es an der Zeit, Geschichte mit Saudi-Arabien zu schreiben", fügte Mancini hinzu. Er unterschrieb im Königreich einen Vierjahresvertrag.

Seit 2018 war Mancini für den italienischen Verband FIGC als Chefcoach tätig gewesen. Der EM-Triumph von Wembley 2021 war eng mit seinem Namen verknüpft, er galt aber auch als Verantwortlicher für die schwachen Auftritte und die verpasste WM-Endrunde ein Jahr später in Katar. Mancini wird im September beim Länderspiel gegen Südkorea mit Trainer Jürgen Klinsmann debütieren.