Martínez schießt Inter zum Sieg gegen Genua

Der italienische Fußball-Meister Inter Mailand ist vorerst an die Tabellenspitze der Serie A gesprungen. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi siegte gegen CFC Genua glanzlos mit 1:0 (0:0) und kletterte an der SSC Neapel vorbei - Napoli kann mit einem Sieg am Sonntag (12.30 Uhr) bei Aufsteiger Como 1907 aber wieder vorbeiziehen. Vor einer Woche hatte Inter bei Rekordmeister Juventus Turin (0:1) gepatzt.