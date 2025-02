Matchwinner Gosens: Florenz beendet Niederlagenserie

Dank des treffsicheren Robin Gosens hat die AC Florenz ihre Niederlagenserie in der Serie A beendet. Beim 1:0 (1:0) gegen US Lecce machte der 30-Jährige mit seinem dritten Saisontor den Unterschied. Florenz sprang vorerst auf den sechsten Platz, zuvor hatte das Team drei Spiele in Folge verloren.

Gosens war am Freitagabend bereits in der neunten Minute per Kopf zur Stelle. Der 23-malige Nationalspieler holte nach der Pause - erneut nach einem Kopfball - sogar noch einen Handelfmeter für die Gastgeber heraus. Doch Lucas Beltran (73.) setzte den Ball an den rechten Innenpfosten.