Medien: Chelsea-Trainerin Hayes übernimmt US-Nationalteam

Anzeige

Chelsea-Coach Emma Hayes wird offenbar neue Nationaltrainerin der US-Fußballerinnen. Die 47-jährige Engländerin befinde sich in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem amerikanischen Verband, hieß es in übereinstimmenden US-Medienberichten am Samstag.

Chelsea hatte da bereits verkündet, dass Hayes den Meister der englischen WSL am Saisonende verlassen wird, "um eine neue Chance außerhalb der WSL und des Vereinsfußballs wahrzunehmen". Hayes, FIFA-Welttrainerin des Jahres 2021, betreut die Blues seit 2012 und gewann seither unter anderem sechsmal die Meisterschaft und fünfmal den FA Cup.

Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus der Titelverteidigerinnen bei der WM im Sommer in Australien und Neuseeland war Vlatko Andonovski als Nationaltrainer der USA zurückgetreten. Seither war die bisherige Assistentin Twila Kilgore als Interimslösung eingesprungen.