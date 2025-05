Medien: Däbritz wechselt zu Real Madrid

Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz zieht es offenbar zu Real Madrid. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die zum Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande und Österreich in Bremen und Wien (30. Mai/3. Juni) gehört, hatte jüngst nach drei Jahren ihren Abschied vom französischen Spitzenklub Olympique Lyon verkündet.

In Madrid würde Däbritz Teamkollegin von Melanie Leupolz werden, die seit 2024 für Real aufläuft. Däbritz hat in ihrer Karriere auch für den SC Freiburg, Bayern München sowie Paris Saint-Germain gespielt. In Lyon läuft ihr Vertrag aus, eine Ablöse wird also nicht fällig.

Die Frauen von Real Madrid belegten in der abgelaufenen Saison der spanischen Liga den zweiten Tabellenplatz hinter Meister und Champions-League-Finalist FC Barcelona.