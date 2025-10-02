Medien: Rangnick aus Krankenhaus entlassen

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick ist am Donnerstag offenbar wie geplant aus dem Krankenhaus im bayerischen Murnau entlassen worden. Dies berichteten österreichische Medien mit Verweis auf Angaben des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Ab Montag werde der 67 Jahre alte deutsche Coach seine Mannschaft nun auf die WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino (9. Oktober) und in Rumänien (12. Oktober) vorbereiten.

Rangnick hatte sich mehreren Operationen am Sprunggelenk unterziehen müssen und war anschließend wegen eines Krankenhauskeims länger als geplant in stationärer Behandlung geblieben. Die Kadernominierung nahm zu Wochenbeginn daher Rangnicks Assistent Lars Kornetka vor. Durch die Sprunggelenksverletzung war Rangnick zuletzt stark eingeschränkt gewesen. In Bosnien und Herzegowina war er sogar mit einem E-Bike über den Platz gefahren - der Clip dazu wurde ein Social-Media-Hit.

Österreich hat in der Europa-Gruppe H bisher vier Quali-Siege in vier Spielen gefeiert. Im Kader für die kommenden zwei Partien stehen auch insgesamt zwölf Bundesligaprofis.