Medien: Ranieri wird Trainer von Hummels-Klub Rom

Mit 73 Jahren zurück auf der Trainerbank: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mats Hummels wird bei der AS Rom zukünftig wohl von Claudio Ranieri gecoacht. Der Italiener folgt bei der Roma offenbar auf Ivan Juric, von dem sich der Serie-A-Klub am vergangenen Sonntag getrennt hatte. Medienberichten zufolge haben Ranieri und der Klub eine Einigung erzielt. Zuvor war auch der frühere BVB-Trainer Edin Terzic als Kandidat in der "Ewigen Stadt" genannt worden.