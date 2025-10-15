Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"

Mit Rückkehrer Lionel Messi in dessen "Wohnzimmer" hat Titelverteidiger Argentinien auf dem Weg zur WM im nächsten Jahr einen überzeugenden Sieg eingefahren. Die Weltmeister um den Superstar von Inter Miami gewannen ihr Testspiel gegen Puerto Rico mit 6:0 (3:0), Messi bereitete dabei im Heimstadion seines Klubs in Fort Lauderdale zwei Treffer vor.

Alexis Mac Allister (FC Liverpool) und Lautaro Martinez (Inter Mailand) trafen jeweils doppelt, außerdem war Argentinien durch Gonzalo Montiel und ein Eigentor von Steven Echevarria erfolgreich.

Argentinien, das die WM-Qualifikation in Südamerika als überlegender Tabellenführer abschloss, hatte sich am Freitag ohne Messi noch zu einem 1:0 gegen Kolumbien gemüht.