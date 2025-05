Mit Stürmer aus Saudi-Arabien: Tuchel nominiert England-Team

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat bei der Nominierung für die Länderspiele im Juni erneut für eine kleine Überraschung gesorgt. Der frühere Dortmunder und Münchner Bundesligacoach berief Stürmer Ivan Toney zurück ins Team der "Three Lions" - der 29-Jährige spielt seit vergangenen Sommer für Al-Ahli in Saudi-Arabien.

Vize-Europameister England bestreitet am 7. Juni ein WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra, drei Tage später steht ein Testspiel gegen den Senegal auf dem Programm. Toney, der zuletzt bei der EM 2024 in Deutschland im englischen Aufgebot gestanden hatte, war im Anschluss vom FC Brentford in die Saudi Pro League gewechselt.

Harry Kane, deutscher Meister mit Bayern München, ist als Kapitän erwartungsgemäß ebenso im Kader wie der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (Real Madrid). Unter anderem Verteidiger Trevoh Chalobah wurde erstmals für die Nationalmannschaft nominiert. Der 25-Jährige spielte eine starke Saison für Crystal Palace respektive den FC Chelsea.

Bereits bei seiner ersten Nominierung als neuer englischer Nationalcoach hatte Tuchel für Überraschungen gesorgt - beispielsweise, weil er den in die Kritik geratenen Jordan Henderson nominiert hatte. Gegen Lettland und Albanien gab es im Anschluss zu Tuchels Auftakt zwei ungefährdete Siege.