MLS: Schwarz nicht mehr Trainer von New York

Sandro Schwarz ist nicht mehr Trainer von Red Bull New York. Das teilte die Fußball-Franchise aus dem Big Apple am Montag mit. Zudem verlässt auch Sportchef Jochen Schneider den MLS-Klub, der 55-Jährige hat sich dazu entschieden, zu seiner Familie nach Europa zurückzukehren.

Schwarz war im Dezember 2023 nach New York gewechselt. Zuvor hatte er in Deutschland bereits beim FSV Mainz 05 und bei Hertha BSC an der Seitenlinie gestanden. In dieser Saison hatte das Red-Bull-Team, für das auch Jürgen Klopp in seiner Rolle als "Head of Global Soccer" zuständig ist, erstmals nach 15 erfolgreichen Qualifikationen in Serie die Teilnahme an den Play-offs verpasst.

Schneider, zuvor unter anderem Vorstand Sport bei Schalke 04, hatte im Juni 2022 bei Red Bull angefangen. "Wir sind Jochen zutiefst dankbar für alles, was er während seiner Zeit bei uns für unseren Verein geleistet hat", sagte Marc de Grandpré, Präsident des Klubs: "Jochens Fachwissen und Führungsqualitäten waren entscheidend für den Aufbau einer Mannschaft, die auf höchstem Niveau gespielt hat. Wir sind traurig über seinen Weggang, aber er wird immer Teil unserer Familie bleiben."

Für Schneider selbst war es "eine große Ehre und ein Privileg, diese außergewöhnliche Organisation zu leiten und mit so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten", sagte der scheidende Sportchef, der sich auch bei Schwarz bedankte: "Sein Engagement für seinen Job war herausragend, und ich wünsche ihm für seine zukünftigen Traineraufgaben nur das Beste."

Schneiders Nachfolger wird der frühere Hannover-Profi Julian de Guzman. Zudem teilte der Verein mit, dass die Trainersuche "sofort beginnt".