MLS: Späte Niederlage für Messi und Miami

Lionel Messi hat mit Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) eine späte Niederlage kassiert. In Fort Lauderdale verlor das Team um den argentinischen Superstar gegen Chicago Fire mit 3:5 (1:3).

Messi blieb ohne Torbeteiligung, Angreifer Luis Suarez erzielte nach der Pause mit einem Doppelpack (57., 74.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Zwei späte Gegentore besiegelten letztlich die Niederlage für das müde Team aus Miami, das sein sechstes Spiel in 17 Tagen bestritt.

Chicago jubelte über den Sieg und den ersten Play-off-Einzug seit 2017. "Es war unser Ziel, die Play-offs zu erreichen, das haben wir zwei Spieltage vor Schluss geschafft, sagte Chicago-Trainer Gregg Berhalter: "Aber für uns geht es darum, weiterhin eine starke Mannschaft aufzubauen, die gewinnen kann."

Inter Miami hatte das Play-off-Ticket bereits zuvor gebucht.