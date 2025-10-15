Mögliches WM-Aus Italiens: Gattuso mit Galgenhumor

Das stolze Fußball-Land Italien bangt mal wieder um die WM-Teilnahme - und Nationaltrainer Gennaro Gattuso scherzt bereits über persönliche Folgen des nächsten Debakels. "Sollte ich scheitern, werde ich Italien verlassen und ins Ausland ziehen müssen", sagte der 47-Jährige über die Erwartungshaltung der italienischen Fans nach dem 3:0 (1:0) gegen Israel am Dienstagabend.

Denn die Situation ist weiterhin angespannt. Norwegen (18 Punkte) steht in der WM-Qualifikationsgruppe I auf Rang eins, nur der bringt das direkte Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Italien (15) festigte durch den Sieg über Verfolger Israel (9) immerhin Platz zwei, der zur Play-off-Teilnahme berechtigt.

Das honorierten die italienischen Gazetten. "Die Azzurri haben sich mit Gattuso endlich wieder in Bewegung gesetzt", kommentierte Corriere dello Sport. "Gegen Israel zeigt Italien, dass es auf WM-Niveau ist", schrieb die Gazzetta dello Sport.

Die Italiener wahrten mit zwei Siegen an den vergangenen beiden Spieltagen auch die Restchance, Norwegen in den verbleibenden zwei Partien noch abzufangen. Die bisher makellosen Skandinavier holten sechs Siege aus sechs Spielen. Die Play-offs wecken indes keine guten Erinnerungen: Die Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 hatte die Squadra Azzurra jeweils dort verspielt.