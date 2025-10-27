Muskelverletzung: Neapel monatelang ohne De Bruyne

Der italienische Fußballmeister SSC Neapel muss wohl mehrere Monate auf seinen Topstar Kevin De Bruyne verzichten. Der 34-Jährige hat laut des Spitzenreiters der Serie A im Topspiel am vergangenen Samstag gegen Vizemeister Inter Mailand (3:1) eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten und ist bereits in die Reha gestartet.

Die Verletzung des Sommer-Neuzugangs von Manchester City war kurios. Der belgische Nationalspieler traf per Foulelfmeter (33.) zur Führung, griff sich aber direkt nach der Ausführung des Strafstoßes an den hinteren Oberschenkel und humpelte kurz darauf gestützt von zwei Beteuern in die Kabine.