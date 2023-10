Nach Alaba-Eigentor: Real mit Remis in Sevilla

Anzeige

Die deutschen Fußball-Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger haben mit Real Madrid in der spanischen Primera Division Punkte liegen lassen. Beim FC Sevilla kam der Spitzenreiter um die beiden Legionäre am Samstag nur zu einem 1:1 (0:0). Zuvor hatten die Königlichen drei Partien in Folge gewonnen.

Ein Eigentor des früheren Bayern-Profis David Alaba (74.) hatte Real beim Debüt des neuen Sevilla-Trainers Diego Alonso in Rückstand gebracht, ehe Ex-Leverkusener Daniel Carvajal (78.) nach einem Kroos-Freistoß per Kopf ausglich.

Mit 25 Punkten führt Real die Tabelle weiterhin vor dem Überraschungsteam FC Girona (22) an. Die Madrilenen gewannen acht ihrer bislang zehn Saisonspiele, neben dem Remis gegen Sevilla hatte es im Stadtderby bei Atletico Madrid im September eine 1:3-Niederlage gegeben.

Kroos und Rüdiger standen in Sevilla in der Startelf, als die Gastgeber von Beginn an dagegen hielten. Ivan Rakitic und Lucas Ocampos (23.) hatten gute Chancen, auf der anderen Seite klärte die 37 Jahre alte Real-Ikone Sergio Ramos, mittlerweile für Sevilla aktiv, einen Freistoß von Kroos (34.) auf der Linie.

Im zweiten Durchgang schien Real besser, doch Alaba lenkte eine abgefälschte Hereingabe von Weltmeister Marcos Acuna ins eigene Tor. Vier Minuten später fand Kroos mit seiner Freistoß-Flanke von der rechten Seite Carvajal.

Derweil bezwang Real Sociedad Real Mallorca mit 1:0 (0:0), während der FC Getafe gegen Betis Sevilla zu einem 1:1 (1:1) kam.