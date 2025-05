Nach Comeback: Keeper ter Stegen rückt wieder auf die Bank

Nach seinem Comeback beim FC Barcelona wartet auf Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen wieder die Bank. Vertreter Wojciech Szczesny werde "in der Champions League und auch gegen Real spielen. Das ist unser Plan", sagte Barca-Trainer Hansi Flick nach dem 2:1-Sieg gegen Schlusslicht Real Valladolid, ter Stegens erstem Spiel nach mehr als sieben Monaten Pause.

Demnach werde ter Stegen weder im Halbfinal-Rückspiel bei Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video), noch beim wichtigen Clásico gegen den Erzrivalen und Verfolger Real Madrid in der Liga am kommenden Sonntag spielen. "Aber heute freue ich mich sehr für Marc, dass er zurück ist. Und er hat gezeigt, dass er auf einem guten Weg ist", betonte Flick. Ter Stegen hatte vor seiner Rückkehr zuletzt betont, er sei "fit wie nie".

Denkbar wäre nun auch, dass der 33 Jahre alte ter Stegen, der sich im September eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, erst wieder bei der Nationalmannschaft zwischen den Pfosten steht. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann für das Final Four der Nations League (4. und 8. Juni) wieder mit seiner Nummer eins planen.