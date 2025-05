Nach drei Niederlagen: Messi mit Miami wieder erfolgreich

Inter Miami hat mit Superstar Lionel Messi seine Niederlagenserie beendet und sich mit einem klaren Sieg über New York Red Bulls zurückgemeldet. Der argentinische Weltmeister erzielte in der MLS beim 4:1 über den von Sandro Schwarz trainierten Vorjahresfinalisten den Endstand. Zuvor hatten Fafà Picault, Marcelo Weigandt und Luis Suarez getroffen. Für New York war der frühere Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting erfolgreich.