Nach EuGH-Urteil: ECA wehrt sich gegen Super League

Die Europäische Klubvereinigung (ECA) hat sich nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen die Gründung einer Super League positioniert. "Um es ganz klar zu sagen: Das Urteil unterstützt oder befürwortet in keiner Weise irgendeine Form der Super League. Die Welt des Fußballs hat die Super League schon vor Jahren hinter sich gelassen", hieß es in einer Stellungnahme am Donnerstag.

Die einflussreiche ECA, zu deren Exekutivkomitee Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gehört, rief zur Solidarität auf. "Alle anerkannten Interessengruppen des europäischen und weltweiten Fußballs - von Konföderationen über Verbände, Vereine, Ligen, Spieler und Fans - stehen geschlossener denn je gegen die Versuche einiger weniger Personen, die persönliche Ziele verfolgen, die Grundlagen und Grundprinzipien des europäischen Fußballs zu untergraben."