Nach Halbfinal-Niederlage: Woltemade reist zur U21

Nach der Niederlage im Halbfinale der Nations League wird Debütant Nick Woltemade die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig verlassen und in die EM-Vorbereitung der U21 einsteigen. "Jetzt werden wir ihn an die U21 geben. Das habe ich mit Trainer Antonio Di Salvo so besprochen, wenn wir nicht ins Finale kommen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 1:2 (0:0) gegen Portugal in München.

Torjäger Woltemade vom DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart stand am Mittwoch bei seinem ersten Länderspiel in der Startelf. "Für das erste Spiel war es in Ordnung. Er hat das gut gemacht. Da will ich aber gar nicht so viel bewerten. Man erwartet keine Wunderdinge", sagte Nagelsmann und stellte dem 23-Jährigen weitere Einsätze in Aussicht: "Er hat sein erstes A-Länderspiel gemacht, da werden weitere folgen."

Für die U21-Auswahl beginnt am Donnerstag (12. Juni) mit dem Spiel gegen Slowenien die EM in der Slowakei. Das deutsche Team reist am Sonntag ins EM-Quartier nach Modra - mit Woltemade.