Nach Nicht-Nominierung: Gosens trifft erneut für Florenz

Angeführt von Robin Gosens hat die AC Florenz in der Serie A den Anschluss an die Europacup-Ränge gehalten. Der 30-Jährige erzielte am Sonntag beim überraschend deutlichen 3:0 (2:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin die Führung und unterstrich damit seine starke Form. In den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann war Gosens allerdings nicht berufen worden.

Nach der Führung durch den Linksfuß (15.) sorgten Rolando Mandragora (18.) und Albert Gudmundsson (53.) für den Erfolg der Fiorentina, Gosens und sein Team lauern als Achter hinter den Europacupplätzen. Der Rückstand auf Lazio Rom auf Platz sechs, das eine herbe 0:5-Klatsche beim FC Bologna einstecken musste, beträgt nur noch zwei Punkte.

Nagelsmann hatte in seinem 23er-Kader für das Viertelfinale in der Nationenliga gegen Italien auf Gosens trotz guter Leistungen im Verein verzichtet - und dafür Kritik von Florenz-Coach Raffaele Palladino geerntet. "Ich sage es ehrlich: Ich bin über die fehlende Nominierung überrascht. Ich bin nicht Bundestrainer, aber Gosens erlebt eine großartige Saison und punktet auch in der Offensive", sagte er.