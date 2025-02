Nach Weisheitszahn-OP: Mbappé fehlt Real im Pokal

Real Madrid muss im spanischen Pokal auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten. Der Franzose steht nach einer Weisheitszahn-Operation nicht im Kader der Königlichen für das Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey bei Real Sociedad San Sebastian am Mittwochabend (21.30 Uhr). Mbappé hatte das Training am Dienstag nach dem Eingriff verpasst, entgegen der Aussage von Trainer Carlo Ancelotti ("Er wird morgen spielen") reiste er nicht ins Baskenland.

Mbappé ist in dieser Saison mit 28 Treffern in 39 Pflichtspielen der beste Torschütze der Madrilenen, die in der kommenden Woche im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Stadtrivale Atletico Madrid treffen. Schon im Ligaspiel am Samstag bei Betis Sevilla soll Mbappé Medienberichten zufolge aber wieder zur Verfügung stehen. Das Rückspiel im Pokal-Halbfinale steigt am 1. April in Madrid.