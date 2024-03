Nächster Kantersieg für Klopp - Liverpool im Viertelfinale

Anzeige

Teammanager Jürgen Klopp darf in seiner letzten Saison beim FC Liverpool weiter auf einen internationalen Titel als Abschiedsgeschenk hoffen. Nach dem deutlichen Hinspielerfolg (5:1) überrollten die Reds den tschechischen Meister Sparta Prag auch im zweiten Duell an der Anfield Road und zogen durch das souveräne 6:1 (4:1) ins Viertelfinale der Europa League ein.

Mit einem Blitzstart und vier Treffern in den ersten 14 Minuten räumte Liverpool alle Restzweifel am Weiterkommen schon früh aus. Darwin Nunez (7.), Bobby Clark (8.), Mohamed Salah (10.) und Cody Gakpo (14.) trafen vor der Pause, Dominik Szoboszlai (48.) und erneut Gakpo (55.) erhöhten in der zweiten Halbzeit. Für die chancenlosen Tschechen erzielte Veljko Birmancevic (42.) den Ehrentreffer.

Klopp, der Liverpool 2019 zum Champions-League-Titel geführt hatte, ist damit weiter auf Kurs Quadruple. Liverpool liegt im Titelrennen der englischen Premier League aussichtsreich auf Rang zwei, dazu haben die Reds im FA Cup das Viertelfinale erreicht und den Ligapokal bereits gewonnen.

Ebenfalls die Runde der letzten acht Teams erreichten Trainer Roger Schmidt und Benfica Lissabon. Portugals Rekordmeister kann damit weiter auf das Ende des internationalen "Titelfluchs" nach 62 Jahren hoffen. Benfica setzte sich bei den Glasgow Rangers 1:0 (0:0) durch, das Hinspiel hatte 2:2 geendet.

Mit dem geschonten Malick Thiaw auf der Bank zog der neunmalige Europapokalsieger AC Mailand nach einem 3:1 (3:0) bei Slavia Prag locker ins Viertelfinale ein. Der dreimalige Nationalspieler, von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die kommenden Länderspiele berücksichtigt, hatte zuletzt lange verletzt gefehlt.

Im Viertelfinale steht zudem Olympique Marseille trotz eines 1:3 (0:1) beim FC Villarreal (Hinspiel 4:0). Die AS Rom schaffte trotz des 0:1 (0:1) bei Brighton & Hove Albion (Hinspiel 4:0) den Sprung in die nächste Runde. Nach dem 1:1 im Hinspiel gewann Atalanta Bergamo das zweite Duell mit Sporting Lissabon mit 2:1 (0:1).

Das Viertelfinale findet am 11. und 18. April statt, ausgelost wird am Freitag in Nyon.