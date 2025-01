Nächster Neuzugang: ManCity verpflichtet auch Vitor Reis

Kurz vor der Verpflichtung von Eintracht Frankfurts Omar Marmoush hat der englische Fußball-Meister Manchester City den nächsten neuen Spieler präsentiert. Das Team von Pep Guardiola verpflichtete das Abwehrtalent Vitor Reis vom brasilianischen Erstligisten Palmeiras Sao Paulo. Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Englischen Medienberichten zufolge soll Manchester umgerechnet etwa 35 Millionen Euro nach Brasilien überweisen. Reis war erst im vergangenen Sommer zu den Profis aufgestiegen und absolvierte in der abgelaufenen Saison 18 Spiele in der höchsten brasilianischen Spielklasse. Er sei nun "aufgeregt, mich Manchester City anzuschließen, einem der größten Klubs der Welt", sagte er in einer Vereinsmitteilung.

Am Montag hatten die kriselnden Skyblues bereits den Kauf des usbekischen Youngsters Abduqodir Xusanov von RC Lens bekannt gegeben. Rund 40 Millionen Euro plus Boni soll der 20-Jährige, der wie Reis als Innenverteidiger spielt, gekostet haben.