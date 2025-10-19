Nagelsmann für Olympia in München: "Das wäre toll"

Auch Julian Nagelsmann ist am 26. Oktober gefragt, wenn Münchens Bevölkerung in einem Bürgerentscheid über eine Olympia-Bewerbung abstimmt. Aus seiner Meinung macht der Fußball-Bundestrainer schon jetzt keinen Hehl. "Olympische Spiele sind etwas Herausragendes. Das wäre für unser Land toll und für München toll", sagte Nagelsmann am Randes des Bundesligaspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund bei Sky.

Nagelsmann lebt seit seiner Zeit als Bayern-Trainer in München. "Es hat mich noch keiner gefragt, ob ich das unterstützen möchte, aber generell finde ich es eine gute Sache. Es würde mich freuen, wenn es so kommen würde. Ich bin auch wahlberechtigt. Wenn mich einer fragen würde, ich fände es toll", sagte der 38-Jährige.

Nagelsmann teilt diese Meinung mit zahlreichen prominenten Sportlern: Unter anderem Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, Rodel-Ikone Felix Loch, der frühere Turn-Weltmeister Lukas Dauser oder Paralympicssieger Michael Teuber hatten zuletzt um die Gunst der Münchnerinnen und Münchner geworben, die vor zwölf Jahren bei einem Referendum über die Bewerbung um die Winterspiele 2022 noch in der Mehrzahl mit Nein gestimmt hatten.

München wird als erster deutscher Interessent - auch Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen wollen die Spiele 2036, 2040 oder 2044 ausrichten - abstimmen.