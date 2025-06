Nagelsmann: Nations League als Muster mit hohem Wert

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht im Nations-League-Finalturnier einen unschätzbaren Härtetest für die weit größeren Herausforderungen. "Es gibt verschiedenste Konstellationen, die bei der EM oder WM auf dich zukommen können - und das kannst du im Freundschaftsspielcharakter nicht trainieren oder simulieren", sagte Nagelsmann vor dem Halbfinale gegen Portugal am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im DAZN-Interview. "Der Wettbewerb gibt es her, dass du K.o.-Spiele hast, was dir erlaubt, Dinge fürs große Ganze zu trainieren."

Jeder "kleine Titel", betonte der Bundestrainer, löse in einer Mannschaft etwas aus. Den letzten hat Deutschland beim Confed Cup 2017 gewonnen. "Natürlich ist es nicht gleichzusetzen mit einer EM oder WM oder mit dem Champions-League-Titel, das ist schon wertiger, aber für uns als Gruppe ist es wichtig", sagte Nagelsmann. Das habe er versucht, der Mannschaft vor dem Spiel in München einzuschärfen.

Sollten die Gastgeber gegen Cristiano Ronaldo und dessen Team gewinnen, geht es am Sonntag im Endspiel in München gegen den Europameister Spanien oder den Vizeweltmeister Frankreich. Die beiden duellieren sich am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) im zweiten Halbfinale in Stuttgart.