Nagelsmann stärkt ter Stegen: "Unsere Nummer eins"

Marc-André ter Stegen wird trotz der starken Leistung von Oliver Baumann die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben, sofern er nach seiner schweren Verletzung "fit und gesund" zurückkehrt. Das betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Italien am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.

"Wenn er zu hundert Prozent leistungsfähig ist, wird er die Nummer eins sein. Er hätte es verdient, ein großes Turnier zu spielen. Wir geben ihm die Zeit", sagte Nagelsmann.

Ter Stegen arbeitet nach seinem Patellasehnenriss derzeit beim FC Barcelona an seinem Comeback. In der DFB-Auswahl hatte Nagelsmann den Hoffenheimer Baumann für die Spiele gegen Italien zur vorübergehenden Nummer eins befördert. Falls ter Stegen Rückschläge erleiden sollte, sei der Kampf um den Platz im deutschen Tor aber wieder offen, so Nagelsmann.

"Er hatte eine schwere Verletzung, wir müssen schauen, wie die Entwicklung ist. "Wir warten ab, was die Zeit bringt", sagte Nagelsmann.