Nagelsmann sucht WM-Quartier in den USA

Noch hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Teilnahme an der XXL-WM 2026 nicht sicher, doch Julian Nagelsmann sucht schon die passende Unterkunft. "Wir haben jetzt eine Amerika-Reise, um Hotels zu sehen. Das gehen wir nächste Woche an", sagte der Bundestrainer vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund bei Sky.

Nagelsmann räumte ein, dass man sich "erstmal qualifizieren" müsse: "Trotzdem müssen wir vorbereitet sein. Wir wissen noch nicht, wo wir spielen. Wir müssen uns verschiedene Regionen anschauen."

Die DFB-Auswahl hätte mit Siegen zum Abschluss der WM-Qualifikation in Luxemburg (14. November) und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei das Ticket sicher. Die Auslosung für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada erfolgt am 5. Dezember in Washington. Unmittelbar im Anschluss will der Deutsche Fußball-Bund seine Quartierswahl nach einer weiteren Reise durchs Land abschließen.

Tipps holte sich Nagelsmann zuletzt schon bei den Spielern von Bayern München und Borussia Dortmund, die mit ihren Vereinen bei der Klub-WM dabei waren. Auch bei Bayern-Coach Vincent Kompany fragte Nagelsmann bereits nach. "Wir haben uns auch über die USA-Reise der Bayern unterhalten, über die Hitze", berichtete der Bundestrainer.