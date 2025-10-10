Nagelsmann verschiebt Kimmich erneut

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Plan mit Joshua Kimmich erneut über den Haufen geworfen und setzt den Kapitän plötzlich doch wieder als Rechtsverteidiger ein. Der Profi von Bayern München beginnt im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg in Sinsheim (20.45 Uhr/ARD) in der Viererkette.

Im Tor vertritt abermals Oliver Baumann den verletzten Marc-André ter Stegen. Neben Kimmich verteidigen dessen Münchner Klubkollege Jonathan Tah, Rückkehrer Nico Schlotterbeck und der Leipziger David Raum.

An Kimmichs Stelle agieren die Bayern-Profis Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic in der Schaltzentrale. Karim Adeyemi, der fünfte Münchner Serge Gnabry und Florian Wirtz sollen den rechtzeitig von einem grippalen Infekt genesenen Angreifer Nick Woltemade bedienen.

Im Kader fehlt der angeschlagene Jamie Leweling (Adduktoren) ebenso wie die nachnominierten Noah Atubolu und Kevin Schade. Nagelsmann darf nur 23 Spieler in sein Spieltagsaufgebot berufen. - Die deutsche Aufstellung: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Goretzka, Pavlovic – Adeyemi, Gnabry, Wirtz – Woltemade. – Trainer: Nagelsmann