Nagelsmann vertraut "Sinsheimern"

Julian Nagelsmann setzt im wegweisenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) erneut auf seine "Sinsheimer". Der Bundestrainer vertraut in Belfast genau derselben Startelf, die er bereits beim 4:0 am vergangenen Freitag im Kraichgau gegen Luxemburg aufgeboten hatte.

Damit ist klar: Kapitän Joshua Kimmich behält seine Position rechts hinten. Vor Torwart Oliver Baumann stehen außerdem wie vor drei Tagen auch Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum in der Viererkette.

Die Bayern-Profis Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic besetzen die Schaltzentrale im Mittelfeld. Karim Adeyemi, Nagelsmanns "Vorbildspieler" Serge Gnabry und der gegen Luxemburg glücklose Florian Wirtz bilden die Offensivreihe hinter Angreifer Nick Woltemade, der in seinem sechsten Länderspiel auf seinen erlösenden Premieren-Treffer hofft. - Die deutsche Aufstellung: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Goretzka, Pavlovic – Adeyemi, Gnabry, Wirtz – Woltemade. – Trainer: Nagelsmann