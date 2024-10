Nagelsmann warnt vor Sturm-Veteran Dzeko

Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina noch einmal eindringlich vor Routinier Edin Dzeko gewarnt. "Edin hat einen großen Namen, eine große Vita und eine große Karriere hingelegt. Er ist auch mit 38 ein sehr gefährlicher Spieler", sagte der Bundestrainer vor der Begegnung in Zenica (20.45 Uhr/RTL) über den früheren Wolfsburger.

Dzeko sei zwar "nicht mehr der Schnellste", ergänzte Nagelsmann, "aber er ist unglaublich schlau". Und der Angreifer habe es auf "herausragende" Art geschafft, sein Spiel noch einmal umzustellen. "Er bewegt sich im Sechzehner und in Umschaltsituationen gut und ist nach wie vor ein Spieler, der für große Torgefahr sorgt", sagte Nagelsmann voller Bewunderung.

Dzeko hat in 136 Länderspielen für Bosnien 66-mal getroffen. In der diesjährigen Nations League war er beim 2:5 seines Teams in den Niederlanden abermals erfolgreich. Seit 2023 spielt er nach Stationen bei Manchester City, der AS Rom und Inter Mailand für Fenerbahce. In 13 Pflichtspielen für den Klub aus Istanbul hat er in dieser Saison neun Tore erzielt.