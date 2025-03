Nagelsmann wirbt um Völler: "Ein unglaublich guter Mensch"

Julian Nagelsmann wirbt mit viel Charme für eine Vertragsverlängerung von Sportdirektor Rudi Völler beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Er ist in allererster Linie ein unfassbar guter, lieber Mensch, der es immer positiv mit einem meint", sagte der Bundestrainer am Donnerstag in Mailand: "Ich arbeite unfassbar gerne mit ihm zusammen."

Dementsprechend würde sich Nagelsmann jene Vertragsverlängerung über die WM 2026 hinaus wünschen, die Völler (64) in einem Interview mit dem Kölner Express sehr klar angedeutet hatte. "Er weiß, wie gerne wir ihn an unserer Seite haben. Ich würde mich freuen, wenn er weitermacht", sagte Nagelsmann. "Er ist überall beliebt, und das zu Recht."

Völler wiederum wurde von Nagelsmanns DFB-Bekenntnis bis 2028 erst ins Grübeln gebracht. "Eigentlich hatte ich geplant, 2026 aufzuhören", sagte der Weltmeister von 1990: "Aber ich bin ehrlich: Julian Nagelsmann, die Mannschaft und das gesamte Team sind mir ans Herz gewachsen." Er wolle die Nations-League-Viertelfinalspiele gegen Italien am Donnerstag (in Mailand) bzw. Sonntag (in Dortmund) abwarten, "dann schauen wir weiter".